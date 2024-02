Gode decisamente di grande considerazione all'estero la figura di Gianluca Spinelli, preparatore dei portieri dell'Inter. E nell'intervista rilasciata al quotidiano NZZ, Yann Sommer viene interpellato anche sul lavoro compiuto quotidianamente col celebre preparatore: "I due allenatori dei portieri qui all'Inter sono per me i primi punti di contatto. Gianluca è un ottimo specialista che mi ha insegnato nuove sfaccettature della professione. Oggi sono ancora più completo come portiere perché nel corso della mia carriera mi sono confrontato con diversi approcci alla teoria dell’allenamento".

Cosa distingue Spinelli e la scuola dei portieri italiana?

"In fondo la scuola italiana non si differenzia molto da quella svizzera; il preparatore dei portieri della Nazionale Patrick Foletti lavora in modo simile. Gli italiani si allenano in modo molto orientato al gioco, creativo e aperto. È importante saper prendere il meglio da tutte le varianti. All’Inter diamo grande importanza ad una struttura di gioco ben curata, nella quale sono fortemente integrato e in cui ho molto contatto con la palla. Questo è molto in linea con le mie idee su un moderno gioco del portiere".

