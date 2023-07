Novità importanti per quel che riguarda il futuro di Yann Sommer. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, esiste una clausola nel contratto con il Bayern Monaco secondo cui il giocatore può liberarsi per gli stessi soldi spesi dai tedeschi al momento dell'acquisto. Sommer è passato a gennaio scorso ai bavaresi dal Borussia Moenchengladbach per 8 milioni più 1,5 di bonus.

More on Yann Sommer. There’s an exit clause into his contract to let him leave for same fee invested by Bayern to sign him. 🇨🇭



🇬🇪 Bayern have Mamardashvili on their list as new GK — as revealed earlier this week. Deal will depend on Valencia’s asking price. pic.twitter.com/Jp3baiOZkv