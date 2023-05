Lega Serie A ha ufficializzato il calendario delle partite di Serie A della 38ª giornata, quella che chiuderà gli impegni di campionato dell’Inter. I nerazzurri scenderanno in campo sabato 3 giugno alle 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida contro i granata. Sarà il match che porterà poi inesorabilmente al countdown per il grande appuntamento della finale di Champions League di Istanbul contro il Manchester City.

Puoi consultare il quadro completo degli orari della 38esima attraverso il seguente link!

