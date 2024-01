Intervistato dal quotidiano Libero, Aldo Serena parla del centrocampo della Nazionale italiana sottolineando l'importanza di due elementi come Nicolò Barella e Davide Frattesi: "Penso che Luciano Spalletti abbia fra le mani un grande centrocampo, ricco di incursori come Barella o Frattesi. Basterebbe che il centrattacco faccia da boa, segni ma sia soprattutto utile nell'aprire degli spazi. Per questo ruolo ritengo Gianluca Scamacca la pedina ideale".

Serena mette poi a confronto i bomber di Inter e Juventus, Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic: "Sono i due giocatori che finalizzano, quelli che decidono, anche se allargherei il discorso. Reparto per reparto, la lettura è questa: l’Inter ha un centrocampo eccezionale, tra i migliori d’Europa. La Juventus no. I voti? Per il destro darei nove a Lautaro e sei a Vlahovic, mentre per l'uso di sinistro sette all’interista e nove al serbo. Che valuto più di Lautaro per il colpo di testa, però il Toro è migliore per il gioco di squadra, la personalità anche se tra i due ci sono quattro anni di differenza, e per la freddezza sotto porta dove è diventato un mago. Vince l’interista 59-54".

