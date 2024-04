Domenica, dentro lo stadio Meazza e per le vie della città, l'Inter festeggerà con il suo popolo lo scudetto della seconda stella, conquistato lunedì sera in casa dei cugini del Milan e già celebrato in parte spontaneamente dai tifosi che si sono riversati, assieme ad alcuni giocatori della squadra di Simone Inzaghi, in Piazza Duomo dopo il derby. Come conferma il club, "al termine di Inter-Torino la festa si sposterà per le strade di Milano. Un bus celebrativo con a bordo la squadra Campione d'Italia partirà da San Siro. Dopo un percorso per le strade della città, il bus raggiungerà Piazza Duomo. La squadra saluterà i tifosi per una grande festa tutta nerazzurra", si legge sul sito nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!