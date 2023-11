Bruttissima notizia, giunta nel pomeriggio, quella della scomparsa di Dwamena, attaccante dell'Egnatia: il ghanese soffriva di problemi cardiaci e per questo dotato di defibrillatore che l'atleta aveva deciso di togliere perché ritenuto la vera causa del problema. L'attaccante aveva giocato e segnato contro l'Inter durante l'amichevole giocata contro i nerazzurri lo scorso 13 agosto. E proprio l'Inter ha voluto mandare un messaggio di cordoglio: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Raphael Dwamena e si stringe attorno alla famiglia e al Club dell’Egnatia in questo momento di lutto".

