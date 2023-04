È il solito André Onana il prescelto per presentare a Inter TV la sfida tra poco in scena al Meazza contro il Benfica, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League dopo lo 0-2 ottenuto a Lisbona.

Non è ancora finita. Che partita sarà?

"Certo, non è ancora finita. Sono emozionato, è una partita di grande valore e vogliamo portare avanti quanto iniziato nella gara di andata. Siamo pronti, siamo l'Inter e lo abbiamo dimostrato partita dopo partita in questo percorso".

I clean sheet quanto significano?

"Significa molto ma il merito non è soltanto mio ma di tutta la difesa. Il clean sheet è l'obiettivo anche di oggi".

Sull'accoglienza dei tifosi:

"Abbiamo già visto il sostegno dei tifosi mentre venivamo allo stadio. Siamo carichissimi, tutti noi sappiamo l'importanza di questo match per la storia di questo club, faremo di tutto".

