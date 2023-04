"Che ci siano state interlocuzioni con il Milan che ha espresso un interessamento per l’area de La Maura nessuno può negarlo, nessuna proposta è stata però presentata all’amministrazione, nessuna richiesta da parte né del Milan né dell’Inter di interrompere, sospendere o rinunciare alla procedura in corso sull’area della riqualificazione urbana di San Siro. Quindi noi siamo in attesa di sapere le intenzioni delle squadre". Parola di Giancarlo Tancredi , assessore alla Rigenerazione urbana del Comune, nell'ultimo intervento in Consiglio Comunale a Milano

"Non c’è nessun procedimento in corso e nessuna richiesta di modifica dei vincoli di tutela dell’area de La Maura e dell’area dell’Ippodrormo - ha poi aggiunto, come raccolto da SportFace.it -. Non entro nel merito di queste quattro aree di cui una non è nemmeno comunale. Noi abbiamo una previsione del pgt votata dal Consiglio, non vedo perché la giunta dovrebbe proporre delle alternative, quando c’è un’area destinata ad ospitare lo stadio è c’è un procedimento in corso. Non vedo perché il comune debba suggerire altre aree, l’area per lo stadio è già prevista dal Pgt".