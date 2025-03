Dopo la vittoria sul Milan per 2-1, Antonio Conte si gode un successo pesante che rilancia il Napoli in ottica Champions League e tiene aperta la corsa scudetto. Ai microfoni di DAZN, il tecnico azzurro ha analizzato la prestazione e il momento della sua squadra: "Abbiamo fatto un primo tempo dominante, poi nella ripresa siamo calati, anche perché ho dovuto forzare Anguissa e ci è mancato McTominay. Ho preso dei rischi, Neres non giocava da tanto e forse è subentrato un po’ di timore. Ma è una vittoria importante, ci permette di restare in scia dell’Inter e tenere a distanza la quinta. Non dimentichiamo che il Milan è una squadra costruita per lo scudetto e si è rinforzata a gennaio”.

Conte sottolinea anche il contesto difficile in cui è maturata la vittoria: “Giocavamo dopo l’Inter, con la pressione addosso e contro un avversario di alto livello. Era una giornata complicata: perdere oggi avrebbe significato quasi consegnare lo scudetto. Abbiamo davanti l'Inter che è una corazzata, ma dopo otto mesi di lavoro sarebbe folle non crederci

Chiosa sul futuro: "Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci, restano otto partite e poi penseremo al futuro".