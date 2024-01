Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan si è presentato anche ai microfoni di Inter TV alla vigilia della sfida di Supercoppa contro la Lazio: "Secondo me affronteremo una squadra un po’ più forte rispetto a quella affrontata un mese fa, ma anche noi siamo forti, vogliamo dimostrarlo domani sul campo vincendo la partita e andando avanti per poi giocare la finale".

Inter e Lazio segnano tanto nei primi 15 minuti di gioco, sarà una fase fondamentale?

"Non credo, le gare durano 90’ e dobbiamo fare bene per tutto il tempo. Serve essere concentrati e focalizzati per tutta la gara, non sappiamo quello che succederà e servirà dare più del 100%".

Cosa significa arrivare qui da campioni in carica?

"Non ci pensiamo, il fatto che abbiamo vinto l’anno scorso non conterà. Ovviamente noi vogliamo provare a vincere di nuovo, pensiamo alla gara di domani e poi vedremo l’eventuale finale".