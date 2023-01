Intercettato anche da InterTV, Henrikh Mkhitaryan, protagonista oggi in conferenza stampa, parla così della Supercoppa Italiana contro il Milan in programma domani sera: "Stiamo bene, faremo di tutto per vincere - assicura l’armeno -. Sappiamo che non sarà facile, ma è una partita secca e siamo pronti. Ci troviamo molto bene qui, il volo è stato lungo ma c’è tempo per essere pronti per domani".

Tu ne hai giocate e vinte tante, come ci si prepara a una finale?

"Si deve preparare bene, ma non solo io ho giocato partite così, le hanno giocate anche i miei compagni. Non c’è bisogno di dire nulla, ognuno si prepara in modo diverso. Io so come essere pronto domani".