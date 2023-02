El Principe Diego Milito sta per tornare in Italia. L'ex stella nerazzurra è atteso nel Belpaese la prossima settimana e l'agenda è già fitta di impegni. Lunedì l'argentino sarà ospite della BoboTV , mentre martedì si ritufferà nell'ambiente nerazzurro incontrando nello specifico vecchi amici come Javier Zanetti e Piero Ausilio .

Magari parlando di giovani talenti argentini potenzialmente di interesse per l'Inter. Infine, mercoledì il ritorno al Meazza per essere tra gli opinionisti dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto per conto di Prime Video. E chissà che con la sua presenza non riesca a trasmettere ai giocatori di Simone Inzaghi i consigli necessari per fare bene in una competizione che meno di 13 anni fa lo ha incoronato Re.