Ospite negli studi di Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha commentato il pareggio dell’Inter contro il Parma, offrendo un’analisi lucida sulla gestione della partita da parte di Simone Inzaghi. Secondo l’ex portiere, i cambi operati dall’allenatore nerazzurro non devono sorprendere: "Inzaghi cambiava anche l’anno scorso, quando l’Inter vinceva con 100 punti di vantaggio: è il suo modo di gestire e ha sempre funzionato. Se sei primo in classifica, vuol dire che il metodo funziona”.

Il problema, per Marchegiani, non sta tanto nelle rotazioni quanto nella gestione complessiva di certe partite: "Una squadra come l’Inter, se sta bene, a Parma deve vincere 4-0. Non può finire 2-2. È lì che va fatta una riflessione: come mai a un certo punto la partita ti sfugge di mano? Non è solo questione di cambi, ma di attenzione, mentalità e gestione. Fino al 60’, nessuno pensava che il Parma potesse pareggiare. Era tutto sotto controllo. Poi magari togli un giocatore per farlo rifiatare, e ti ritrovi risucchiato”.

Infine, uno sguardo al futuro e alla sfida di Champions contro il Bayern Monaco: "Il Bayern è forte, ha giocatori di qualità. Ma anche partite altalenanti. L’Inter, per caratteristiche, può metterli seriamente in difficoltà dal punto di vista tattico. Ha tutto per giocarsela", ha concluso.