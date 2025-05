Finisce in parità il primo anticipo della 35^ giornata di Serie A tra Torino e Venezia. Avvio molto convincente della truppa lagunare che ci prova al 5' con Zerbin, bravo a seguire l'azione di Gytkjaer e a mettere in porta il vantaggio, annullato per fuorigioco. La formazione di Di Francesco, a caccia di fondamentali punti salvezza, trova il gol con Perez al 36'. Alla mezz'ora della ripresa ci pensa Vlasic a realizzare il penalty assegnato ai granata.

Il Venezia sale a quota 26, restando al terzultimo posto a una lunghezza dal Lecce, impegnato domani al Via del Mare contro il Napoli.