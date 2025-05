Emiliano Viviano torna a replicare alle pesanti parole di Antonio Cassano sulla stagione dell'Inter. Dal salotto di TV Play, l'ex portiere del Bologna non le manda a dire al barese: "Mi sono avvelenato da solo a leggerlo... Non devi essere normale per dire che anche se vince la Champions la stagione dell'Inter è un disastro. Il problema è che se lui ha una certa opinione, anche se Simone Inzaghi vince sette Champions ti dirà che non gliene frega nulla perché per lui è scarso. Non si può avere un dialogo con una persona così, e succede su mille giocatori. Lo dico perché lo conosco privatamente: ha la sua opinione e tu la devi accettare per quella che è. A me per esempio non piace Massimiliano Allegri, preferisco altri tipi di allenatore, ma se vincesse tutto e io continuassi a dire che è scarso sarei un cogl...e. Lui invece non cambierà mai opinione, è così".

Viviano prosegue la sua filippica: "Ha definito pippe giocatori di livello assurdo come Paulo Dybala, perché per lui mancino in un certo modo può esserci solo Lionel Messi; il resto sono pippe".