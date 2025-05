Dopo oltre due anni, le strade di Gianluca Manganiello e dell'Inter tornano ad incrociarsi domani sera in occasione del match interno contro l'Hellas Verona. Il fischietto 44enne di Pinerolo non dirige i nerazzurri dalla partita vinta contro il Lecce per 2-0 del 23 marzo 2023. Dopo le prime due sconfitte e un pareggio contro il Cagliari nel gennaio 2020, l'Inter è in striscia aperta di quattro successi nelle gare arbitrate da Manganiello.