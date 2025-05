Dieci cambi su undici, con Bisseck unico superstite tra i titolari rispetto alla pazza trasferta di Barcellona. La Gazzetta dello Sport prevede un turnover praticamente totale nell'Inter che questa sera affronterà il Verona a San Siro, a partire dalla coppia d'attacco che sarà composta da Arnautovic e Correa (Thuram e riposo e Lautaro per per un'elongazione), con Taremi che 'vede' la titolarità contro i blaugrana se il Toro non dovesse recuperare.

Possibile novità anche tra i pali, secondo la rosea, con Sommer che potrebbe togliersi i guanti a lasciare il posto a Martinez: la decisione definitiva verrà presa nella rifinitura di questa mattina. La difesa a tre sarà completata da De Vrij centrale al posto di Acerbi e Carlos Augusto che darà ossigeno a Bastoni, mentre sulle fasce riposeranno Dumfries e Dimarco: spazio per Darmian e Zalewski. Cambi al completo anche in mediana, dove Asllani prenderà il posto dello squalificato Calhanoglu e sarà affiancato da Frattesi e Zielinski: Barella e Mkhitaryan tireranno il fiato in vista del Barça.

