L'ex giocatore della Nazionale tedesca Dietmar Hamann esplicita la sua ammirazione per Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, lanciandosi anche in un suggerimento di mercato. Dagli studi di Sky Sports Deutschland, Hamann parla così del 23 nerazzurro: "Ho visto tre o quattro delle sue partite; è un giocatore di livello mondiale. Rende gli altri migliori e non credo che guadagni dieci milioni di euro all'anno. Al Bayern Monaco, 15 giocatori guadagnano più di lui, ma li ha battuti in due partite".

A detta di Hamann, Barella sarebbe l'elemento ideale per risolvere il problema della mezzala al Bayern: "Aleksandar Pavlovic si infortuna o si ammala troppo spesso. Deve rimettersi in sesto ora e assicurarsi di giocare il 70, 80, 85% delle partite in una stagione. Allora può essere lui quel giocatore. Ma serve anche un'alternativa a Joshua Kimmich e Barella può essere il primo nome. A quanto pare, qualche anno fa aveva detto che l'unica cosa che gli sarebbe piaciuta sarebbe stato il Bayern Monaco. Ha senso dell'umorismo ed è molto intelligente", conclude.

