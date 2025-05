Durante la stagione 2024/25, tredici club sono stati sottoposti a procedimenti dinnanzi all'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) per debiti scaduti nei confronti di altri club, dipendenti e/o autorità previdenziali e fiscali. Oggi, sono arrivate le sanzioni da parte dell'organismo di Nyon: stangata per l'Olympique Lione, al quale è stata inflitta una multa di 200mila euro. Ammenda della metà per i turchi del Trabzonspor e per la Dinamo Batumi, club della Georgia.

A causa di ripetute infrazioni e/o debiti scaduti da oltre 90 giorni, anche all'Astana, alla Dinamo Tbilisi e alla stessa Dinamo Batumi è stata imposta una squalifica con sospensione della partecipazione alla prossima competizione UEFA per club. Nel dettaglio, per i kazaki l'esclusione è sospesa per un periodo di prova di due stagioni e si applicherà solo se il club avrà debiti scaduti nelle stagioni 2025/26 e 2026/27; per le due società georgiane l'esclusione è sospesa per un periodo di prova di una stagione e si applicherà solo se i club avranno debiti scaduti nella stagione 2025/26.

Questo il dettaglio delle sanzioni economiche:

• Olympique Lione (FRA) - € 200.000

• Trabzonspor A.S. (TUR) - € 100.000

• FC Dinamo Batumi (GEO) - € 100.000

• FC Astana (KAZ) – €50.000

• SC Shakhtar Donetsk (UKR) - €50.000

• FC Dinamo Tbilisi (GEO) – €40.000

• FC Ballkani (KOS) – €40.000

• Wisła Cracovia (POL) - €40.000

• FC Tobol Kostanay (KAZ) – € 30.000

• Lincoln Red Imps FC (GIB) - € 10.000

• FK Budućnost Podgorica (MNE) - €10.000

• FC Kryvbas Kryvyi Rih (UKR) – ammonizione

• FC Polissya Zhytomyr (UKR) – ammonizione