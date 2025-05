Stefano Borghi, collegato sulle frequenze di Sky Sport, ha espresso alcune convinzioni in merito al momento dell'Inter tra campionato e Champions: "L'anno che l'Inter arriva in finale di Champions, in campionato aveva le stesse problematiche che ha oggi. Lì era nervosismo, oggi più di mancanza di concentrazione. L'anno scorso dichiarano l'obiettivo seconda stella e in Champions escono agli ottavi contro l'Atletico. E' anche un po' la storia di questo gruppo. La grande dimostrazione che arriva da Barcellona è che non è un problema fisico, quello dell'Inter, ma mentale. E' lampante, non ha la stessa lama affilata in tutte le partite, e nel campionato di quest'anno perdi punti". Le parole riprese da TuttoNapoli.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!