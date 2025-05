Non bastasse quanto visto mercoledì contro il Barcellona, dove al primo pallone toccato praticamente dal momento dell'infortunio che lo ha tenuto fuori gioco per giorni che ai tifosi e a Simone Inzaghi sono sembrati interminabili ha aperto le danze nella pirotecnica gara del Montjuic, arrivano anche i numeri di Opta a certificare l'importanza che Marcus Thuram riveste per l'Inter e quanto i nerazzurri vadano in sofferenza quando il francese manca. Nelle 26 partite in cui Tikus è partito titolare in questo campionato l’Inter ha perso due volte, per una percentuale di sconfitte che però sale dal 7.7% con lui dal primo minuto fino al 37.5% nelle gare in cui non è partito tra gli 11 iniziali. Thuram non è stato titolare in otto circostanze, nelle quali l'Inter ha collezionato tre sconfitte.

L'Inter si gioca in questo mese le speranze di operare il controsorpasso Scudetto ai danni del Napoli e soprattutto di approdare alla finale di Champions League di Monaco di Baviera; e conta di farlo potendo puntare sul suo attaccante che quest'anno ha ulteriormente aumentato il suo peso specifico all'interno del gruppo nerazzurro.

