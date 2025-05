Alla vigilia del big match di domani mattina contro l'Inter, nel quale la sua Roma può blindare definitivamente il primo posto nel campionato Primavera 1, Gianluca Falsini, allenatore della Roma Under 20, presenta la sfida coi nerazzurri ai canali ufficiali del club capitolino: "Ancora non sono soddisfatto perché non siamo primi, ma lo sono perché abbiamo raggiunto le semifinali con tre giornate di anticipo. Faccio i complimenti a tutta la squadra e allo staff ma manca un piccolo passettino per qualificare una stagione importante".

Ma come si deve afrontare l'Inter? "Innanzitutto togliamoci dalla testa che basta poco in queste tre partite per arrivare primi. L’Inter è molto forte, partita per vincere e con un allenatore molto bravo; sarà difficilissimo per noi ma chiarmanete faremo di tutto per tenere alta la motivazione. Da allenatore sarà facile motivare i ragazzi ma più difficile leggere la partita, però magari facessimo tutte le domeniche partite di questo genere. Mi aspetto una grande cornice di pubblico; ringrazierò prima della partita i nostri tifosi però li devo ringraziare tutti i giorni per l’affetto che ci hanno dato e ci daranno per sostenerci. Serve fare una partita seria, una partita da Roma. Dobbiamo cercare di dominare il gioco e capire la forza dell’avversario, ma sicuramente i ragazzi lo faranno”.