Paolo Maldini parla a Radio Tv Serie A in un'intervista nella quale rende merito all'Inter campione d'Italia e forse indirettamente tira una frecciata al Milan, sua storica società con cui ha avuto un burrascoso divorzio dopo aver vinto un campionato. "Molto indicativo quanto successo. L'Inter ha una struttura che determina il futuro dell'area sportiva. E' stata gratificata con contratti a lunga scadenza - dice Maldini -. Non è un caso che il Napoli vada male dopo aver perso allenatore e ds. Si dà poca importanza alla gestione del gruppo. Si considerano i giocatori delle macchine, ma i giocatori per produrre devono avere qualcuno che li aiuti. Il supporto ai calciatori credo sia una delle cose più inespresse. Ci si dimentica che hanno bisogno di supporto e di avere chi gli dica le cose come stanno".

Facendo una salto nel passato Maldini parla della figura di Berlusconi e in particolare di un aspetto. "Credeva veramente nel fatto che se non vinceva il Milan gli faceva piacere se avesse vinto l'Inter - racconta Maldini -. Questa idea di riuscire comunque a complimentarsi con l'avversario è di grande insegnamento. Naturalmente aveva anche un distacco emotivo dalla partita, se sei calciatore è più difficile".