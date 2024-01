Dopo il duro attacco (in forma anonima) da parte di un arbitro di Serie A ancora in attività (RILEGGI QUI), arriva la replica del designatore Gianluca Rocchi: "Quello che dice è un problema suo - la parole rilasciate sempre a 'Le Iene', nella puntata in onda stasera su Italia1 -. Se ha delle prove ce le faccia vedere. Nessun problema. Io, vi ripeto, lavoro sempre ed esclusivamente in una maniera soltanto. Possiamo avere più trasparenza? Mah, più di così non so cosa dobbiamo fare, facciamo vedere tutto. Ammettiamo se sbagliamo, più di così, non sappiamo cosa fare".

"Noi vorremmo una cosa soltanto, che venissimo valutati per l’errore, basta - prosegue Rocchi, come si legge nell'anticipazione di Calcioefinanza.it -. Il rispetto sempre per tutti. Non devi pensare soltanto alla Serie A. Pensa a un ragazzino che arbitra i giovanissimi, gli allievi, e che può avere un problema e che ha una ripercussione dalla Serie A, tutto qua. Per quanto riguarda quella fra non mi sembra di avere detto assolutamente niente di particolare. Continueremo a garantire la massima trasparenza per quanto riguarda il VAR. Quindi, non è che vi devo promettere quello che sto già facendo. Fare come in Spagna e analizzare subito le dichiarazioni in sala VAR? Vediamo, non lo so, vediamo".

