Intervista esclusiva ai microfoni di Rai Sport per Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale ha rilasciato un breve commento sull’inchiesta ultras che sta tenendo banco in queste ore: “Posso dire che non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi, né a Milano né in altri momenti della mia carriera. Mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso.

Perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”, ha concluso.