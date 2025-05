Toni Freixa, ex membro del Consiglio di Amministrazione del Barcellona, ha elogiato moltissimo la stella blaugrana Lamine Yamal dopo la partita di Champions League contro l'Inter. Queste le sue parole per ElDesmarque Madrugada: "È al livello dei migliori, sta facendo cose straordinarie. Difficile etichettarlo al momento come il miglior giocatore del mondo, ma contro l'Inter ha conseguito il dottorato: ha disputato una semifinale di Champions League al livello dei migliori al mondo, senza dubbio".

Parlando del paragone con Lionel Messi, Freixa aggiunge: "Ci vuole uno sforzo enorme per farlo. Perché il calciatore, oltre a nutrire rispetto per Messi, ha ben chiaro il suo posto e quello di Leo Messi in questo momento nella storia del calcio".