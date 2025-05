Il Barcellona giocherà contro il Real Valladolid in campionato, poi martedì la sfida di Champions League a San Siro contro l'Inter. Il tecnico dei blaugrana Hansi Flick farà un po' di turnover in Liga, mentre in ottica europea, secondo quanto riferisce il portale di riferimento BarcaUniversal, Ronald Araujo ha buone possibilità di essere il terzino destro titolare contro i nerazzurri. Un'altra opzione è quella relativa a Eric García, ma Araujo parte favorito per la titolarità a San Siro.