La UEFA ha pubblicato una nota ufficiale nella quale viene ribadito come Istanbul sarà la sede della prossima finale di Champions League, confermando anche la data del 10 giugno. Il chiarimento si è reso necessario dopo che si erano diffuse indiscrezioni su un cambio di sede – con Lisbona in pole position – per possibili disordini pubblici legati alle elezioni presidenziali nel Paese.

Questo il comunicato: "A seguito di alcune notizie imprecise e infondate riportate dai media, la Uefa desidera chiarire la posizione sulla finale di Champions League del 2023. La finale di UEFA Champions League 2023 si svolgerà a Istanbul come previsto, il 10 giugno 2023. La Uefa non ha discusso il contrario con istituzioni politiche, governi o federazioni calcistiche nazionali". La megalopoli turca, quindi, non vedrà sfuggirsi l'organizzazione dell'atto conclusivo della manifestazione alla quale ambisce ormai da tre anni.

