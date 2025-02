Nel capitolo 'ricavi UEFA' contenuto nella semestrale di Inter Media and Communication al 31 dicembre 2024, l'Inter fa sapere che si aspetta un importo minimo garantito 'attorno ai 90 milioni di euro' (contro i 72,0 milioni di euro registrati nell'anno fiscale precedente) dalla partecipazione alla nuova Champions League. "Tale importo può aumentare a seconda di qualsiasi ulteriore progressione della squadra nella competizione - si legge -. Per quanto riguarda i ricavi UEFA, sottolineiamo infine che, sulla base dei risultati consolidati di gruppo per l'anno fiscale conclusosi il 30 giugno 2024, abbiamo nuovamente raggiunto l'obiettivo finanziario stabilito dal Settlement Agreement. Pertanto, non ci aspettiamo che alcun contributo finanziario venga trattenuto dal montepremi dovuto nella stagione sportiva 24/25".

