L'Inter ha segnato per prima in nove delle ultime dieci partite di Champions League e ha segnato prima dell'intervallo in sette delle ultime otto partite. E' la statistica evidenziata sul sito ufficiale dell'Uefa che spiega l'importanza dell'ottimo approccio avuto finora in questa stagione dalla formazione nerazzurra, vittoriosa anche ieri a Monaco di Baviera in casa del Bayern Monaco.

