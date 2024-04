"Mehdi Taremi dal 1° luglio sarà un giocatore dell’Inter - su questo non ci piove -". Tuttosport apre così, nell'edizione odierna, il capitolo Taremi, altro tassello già aggiunto al mosaico nerazzurro da Marotta, Ausilio e Baccin. "Però verrà tesserato come extracomunitario - sottoscrive il quotidiano torinese -. Nonostante l’iraniano abbia avviato le pratiche per ottenere il passaporto portoghese".

L'iter che porterà alla firma e all'ufficialità "si chiuderà con tempi più lunghi rispetto a quelli legati al suo approdo in Italia" fa sapere TS che ricorda: l'attaccante iraniano, oggi in forza al Porto, "firmerà un contratto con scadenza nel 2026, con opzione per la stagione successiva".

