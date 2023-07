I soldi in arrivo dalla cessione di André Onana serviranno all'Inter per trattenere a Milano Romelu Lukaku, ma anche per puntellare la rosa in altri reparti. Secondo Tuttosport il piano appare ben definito: in porta si affonderà per Anatolij Trubin (Samir Handanovic non dovrebbe rinnovare il contratto) mentre in difesa su punterà su Merih Demiral.

"Vero è che l’Inter valuta Trubin 10 milioni, ma lo Shakhtar Donetsk - nonostante il contratto del portiere vada in scadenza nel giugno 2024 - vuole monetizzare al massimo dalla cessione - si legge su TS -. Più facile arrivare a Sommer che, in base agli accordi presi a suo tempo con il Bayern Monaco, può liberarsi per 6 milioni (il club nerazzurro ha già informato la controparte dell’interessamento: pure lo Stoccarda è interessato ma c’è il nodo ingaggio da 5 milioni a stagione), mentre per il ruolo di terzo portiere in pole position - anche per ragioni di liste - c’è Raffaele Di Gennaro, oggi al Gubbio ma prodotto del settore giovanile".

A centrocampo, invece, la certezza è che il prescelto arriverà da Udine: l'idea dell'Inter è di prendere Lazar Samardzic, ma la valutazione imoportante sta spingendo la dirigenza a tenere caldo Roberto Pereyra, svincolato e già offerto da Federico Pastorello. "In settimana ci sarà un nuovo incontro tra le parti e chissà che l’Inter non possa decidere di sciogliere le riserve anche per preservare il tesoretto derivante dalle cessioni", chiosa il quotidiano.

