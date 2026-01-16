L'Inter comincia a guardare già al mercato estivo, senza dimenticare quello invernale. Tra i nomi che si stanno facendo da tempo in vista della finestra trasferimenti che verrà, c'è ancora quello di Guglielmo Vicario, estremo difensore nel giro della nazionale azzurra che oggi è tesserato per il Tottenham.

Secondo Tuttosport, infatti, l'estremo difensore di 29 anni già nel mirino dei nerazzurri all'epoca del trasferimento in Premier League è tuttora il primo obiettivo per la porta in vista dell'estate.