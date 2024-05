Uno dei giocatori con la quale cessione l'Inter pensa di fare cassa è Lucien Agoumé. Il francese, spiega Tuttosport, è in prestito al Siviglia da gennaio. Gli andalusi si sono salvati, ma l'anno prossimo ricostruiranno con una squadra di giovani dagli ingaggi più snelli. Agoumé è tornato titolare nelle ultime gare e ha offerto buone prestazioni.

Il Siviglia vorrebbe quindi tenerlo, ha dubbi sulla tenuta fisica del giocatore (che è rimasto due mesi fuori per infortunio) e non vuole spendere 8 milioni per il riscatto, ma se dovesse ottenere uno sconto fino a 5 o anche qualcosa meno ragionerebbe sulla permanenza. Agoumé, va ricordato, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e a Siviglia si è trovato bene.