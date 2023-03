Arrivano ulteriori e forse definitive conferme sulla formazione che Inzaghi sceglierà stasera per affrontare il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions League. Secondo le ultime di SkySport24, sciolti tutti i dubbi: Darmian e non Skriniar in difesa; Mkhitaryan e non Brozovic a centrocampo; Dzeko e non Lukaku in attacco. Per il resto, dentro i soliti noti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro.

