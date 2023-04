Neanche il tempo di godersi il bel 2-0 imposto al Benfica a domicilio in Champions League che l'Inter deve già pensare al prossimo impegno, quello contro il Monza fissato in calendario sabato sera. Per l'appuntamento di San Siro, che i nerazzurri non possono fallire, Simone Inzaghi potrà contare sulla rosa al completo, a eccezione di Milan Skriniar che va verso il forfait anche per la gara di ritorno contro i portoghesi. E' recuperato, invece, Hakan Calhanoglu, che secondo Sky Sport, però, non dovrebbe far parte dell'11 titolare da opporre ai brianzoli: a centrocampo dovrebbe toccare ancora al solito trio Barella-Brozovic-Mkhitaryan. Rotazione nelle altre zone del campo: in attacco, Romelu Lukaku tornerà titolare, probabilmente in coppia con Joaquin Correa, mentre in difesa turno di riposo per Matteo Darmian e Federico Dimarco con Danilo D’Ambrosio e Robin Gosens pronti a dar loro il cambio.