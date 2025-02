Inzaghi pensa a qualche cambio di formazione per domani sera, quando l'Inter ospiterà il Genoa a San Siro. Rispetto alla gara con la Juventus, come noto, Josep Martinez rimpiazzerà l'infortunato Yann Sommer: si tratta di una scelta obbligata a differenza delle altre che, secondo Sky Sport, verranno valutate ora dopo ora fino a domani.

L'emittente satellitare ipotizza il rilancio dal 1' di Joaquin Correa in attacco al fianco di Lautaro Martinez (Marcus Thuram è alle prese con il recupero dal problema alla caviglia sinistra), mentre a centrocampo ci sarebbero riflessioni in corso sull'impiego di Hakan Calhanoglu: al suo posto potrebbe giocare Kristjan Asllani.

Inter probabile formazione con un paio di cambi possibili rispetto alla Juve. Martinez in porta e Correa in attacco con Lautaro. A centrocampo qualche riflessione su Asllani/Calhanoglu. Per le certezze tutto rinviato a domani. @SkySport @APaventi