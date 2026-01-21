Prosegue la caccia all'esterno destro dell'Inter. Oggi, nella sede del club milanese, i dirigenti hanno rimesso l'argomento caldo del mercato di gennaio sul tavolo parlandone con Cristian Chivu, come vi abbiamo svelato in esclusiva (LEGGI QUI). Lo conferma anche Sky Sport, parlando di un possibile nuovo tentativo per Ivan Perisic

Sezione: Focus / Data: Mer 21 gennaio 2026 alle 23:54
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print