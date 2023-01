Testa alla Coppa Italia. Tra la Cremonese e il Milan c'è per l'Inter l'Atalanta, impegno probante per la squadra di Simone Inzaghi che domani dovrà affrontare gli uomini di Gasperini nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Per la sfida di San Siro in questione, l'allenatore nerazzurro difficilmente potrò contare su Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, infortunatosi nuovamente immediatamente dopo il Mondiale, ha lasciato anzitempo rispetto ai compagni il Centro di allenamento di Appiano Gentile, come rende noto il collega di Sky Sport, presente alla Pinetina. Un indizio che, aggiunto al fatto che l'ex Dinamo Zagabria ha svolto ancora un lavoro personalizzato, non lascia trasparire grande ottimismo per il suo ritorno in campo domani contro la Dea. Allenamento a parte anche per Samir Handanovic. Skriniar, invece, regolarmente in gruppo.