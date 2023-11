Il risentimento muscolare al polpaccio destro accusato ieri in allenamento, a Coverciano, nell'allenamento svolto con la Nazionale, rischia di lasciare ai box Alessandro Bastoni per le prossime tre partite dell'Inter in programma dopo la sosta. Secondo Sky, solo con un miracolo il difensore potrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per il derby d'Italia del 26 novembre; più facile, invece, che salti anche la gara di Champions contro il Benfica del 29, oltre alla trasferta di Napoli di campionato, in calendario il 3 dicembre.