Intoppo non di poco conto per l'Atletico Madrid nell'organizzazione della pre-season. Stando a quanto appreso da Relevo, infatti, la tournée asiatica della squadra di Diego Pablo Simeone, invitata Cina per una o due amichevoli, è a forte rischio. La ragione è presto spiegata dai colleghi spagnoli: il mancato pagamento da parte degli organizzatori. Un problema che riguarda anche PSG e Inter, le altre due europee che dovrebbero (a questo punto il punto di domanda e d'obbligo) partecipare al tour di Chengdu.

