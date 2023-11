Steven Zhang è ancora lontano dal ritorno in Italia, ma intanto non fa mancare il suo supporto alla squadra. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente ha fatti sentire anche di recente la sua vicinanza a Inzaghi, sentendolo al telefono dopo il successo sulla Roma.

La verità è che da sempre Zhang è stato il primo sponsor del tecnico piacentino e l'obiettivo è fin dal principio quello di conferire al club una dimensione che fosse il più internazionale possibile. E stasera, una vittoria sul Salisburgo garantirebbe gloria sul campo col passaggio molto anticipato del turno e pure una pioggia di milioni.