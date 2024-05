Sebbene non sia ancora ufficiale, la Gazzetta dello Sport rende pubblica una bozza del calendario che comporrà la stagione calcistica 2024/25: fischio d'inizio della Serie A subito dopo Ferragosto, a settembre la prima sosta per le nazionali, poi al via alla nuova Champions League. Di seguito il presagio della Rosea.

La Serie A partirebbe, come nella stagione in corso, il weekend dopo Ferragosto, ovvero 17-18 agosto, con posticipo il 19, e si concluderebbe a inizio giugno. Ci saranno tre turni prima della pausa delle nazionali a inizio settembre e si giocherà nella sosta natalizia.

Per quanto riguarda la Nazionale, il gruppo di Spalletti tornerà in campo il 6 e 9 settembre per la Nations League. Poi il 10 e 14 ottobre, il 14 novembre in Belgio e il 17 novembre in casa contro la Francia. Per quanto riguarda le date del 2025 si giocherà a marzo, 20-25 marzo 2025 prima della fase finale che sarà tra il 4 e l'8 giugno.

Capitolo Supercoppa Italiana, che si disputerà con la formula della Final Four e dovrebbe partire il 3-4 gennaio 2025 con finale il 7 gennaio.

Certe del posto Inter, Milan, Bologna e Juventus, l'ultimo slot per la Champions se lo giocheranno Atalanta, Roma e Lazio. A prescindere da chi sarà la quinta italiana ad entrare Champions secondo il nuovo format a 36 squadre, il Torneo sarà distribuito con partite spalmate su tre giorni: martedì, mercoledì e giovedì. "Il torneo inizia il 9 luglio 2024 (primo turno di qualificazione) e si conclude il 31 maggio 2025 con la finale a Monaco di Baviera". Il sorteggio è previsto per il 29 agosto e il calendario verrà stilato il 30 agosto. Ma dovrebbe essere approssimativamente il seguente: "1ª giornata 17/19 settembre; 2ª giornata: 1/2 ottobre; 3ª 22/23 ottobre; 4ª giornata: 5/6 novembre; 5ª giornata: 26/27 novembre; 6ª giornata: 10/11 dicembre; 7ª giornata: 21/22 gennaio 2025; 8ª giornata: 29 gennaio 2025. Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 11/12 e 18/19 febbraio. Ottavi: 4/5 e 11/12 marzo. Quarti: 8/9 e 15/16 aprile. Semifinali: 29/30 aprile e 6/7 maggio. Finale: 31 maggio 2025".

L'ultima ma non meno importante delle competizioni che riguardano l'Inter, ovvero il Mondiale per Club andrà in scena negli USA dal 15 giugno al 13 luglio 2025 con 32 squadre.