Buone notizie per Inzaghi dall'infermeria, che piano piano inizia a svuotarsi. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, infatti, è ormai in dirittura d'arrivo il rientro di Mehdi Taremi, fermo da un paio di settimane a causa di un problema muscolare accusato nell'ultima partita con l'Iran.

Oltre a questo, com'è noto, l'attaccante ex Porto convive da mesi con la pubalgia. Ebbene, la notizia è che Taremi certamente sarà a disposizione di Inzaghi per il ritorno di Champions con il Bayern, ma ci sono fondate speranze di riaverlo almeno in panchina già sabato contro il Cagliari. Secondo le ultime, l'iraniano dovrebbe rientrare ad allenarsi in gruppo da domani in modo da rendersi disponibile per essere convocato.

Un jolly importante per il tecnico nerazzurro, considerando un Thuram abbastanza spremuto, un Lautaro che va gestito e Correa fuori dalla lista UEFA.