Premi Uefa fino a 155 milioni e una cinquantina in più al botteghino. Sono le proiezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport riguardo alla nuova Champions League a 36 squadre. Riguardano le squadre con market pool e risultati recenti di altissimo valore, quindi City, Bayern, Real Madrid, Psg. La cifra sarebbe più bassa per le italiane ma comunque molto, molto alta. Le voci ufficiali dei premi verranno approvato oggi all'Esecutivo di Parigi.

Il montepremi per il ciclo 2024-2027 sarà di 2,5 miliardi con un rialzo di 500 milioni di euro. Quello totale per le coppe europee ammonterà a 4,4 miliardi l'anno, con l'obiettivo di arrivare a 4,6/4,7 con i nuovi contratti. La fetta più grossa andrà alla Champions (i 2,5 miliardi di cui sopra), quindi 565 all’Europa League e 285 alla Conference, il resto verrà diviso tra spese, solidarietà e Uefa. A innalzare il montepremi c'è stata anche la spinta "secessionista" della Superlega.

La partecipazione alla Champions varrà 670 milioni, al posto degli attuali 500, con un introito per ogni club di 18,6 milioni invece di 15,6. In realtà diventeranno 20,3 a club, aggiungendo altre voci fisse, come spiega ancora il quotidiano.

Il montepremi legato ai risultati passerà da 600 a 950 milioni, le singole vittorie premieranno meno (2,1 e non 2,8 milioni) ma ci saranno più partite e gli ottavi saliranno da 9,6 a 11 milioni; i quarti arriveranno a 12,5, le semifinali a 15, la finale a 20 e la vittoria a 25 milioni. Altri 2 andranno alle prime otto del gruppo, con 1 milione a testa per le altre 28. In più da 1 a 10 milioni per il piazzamento nei campionati nazionali. Il market ranking (l'unione tra market pool e ranking storico) passerà da 900 a 850 milioni. Il market pool andrà a scendere da 37 milioni per il migliore a 1 per la peggiore, il ranking storico da circa 10 a 300mila euro.

