Simone Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo al gruppo dopo la vittoria sull'Atalanta, ma per non tutti: Henrikh Mkhitaryan, per esempio, ha proseguito il suo iter di recupero dall'infortunio patito nell'euroderby di ritorno riprendendo a correre con l'obiettivo di esserci a Istanbul, per la finale di Champions League contro il Manchester City. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'armeno dovrebbe farcela, mentre Joaquin Correa, l'altro acciaccato nerazzurro, ci spera.

