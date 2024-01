Anche la Gazzetta dello Sport non esclude eventuali nuove entrate, ma al momento l'Inter, per gennaio, si concentra solo sulle uscite.

Sensi, ad esempio, pare avviato a trasferirsi in Inghilterra: secondo la rosea, il centrocampista avrebbe detto 'sì' al Leicester che sta dominando la Championship con Maresca in panchina. Costo? Due milioni di euro. Sarebbe la seconda uscita dopo quella di Agoume, in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni al Siviglia, con l'Inter che si è tenuto un diritto di riacquisto.

Poi, per la nuova punta, tutto passa da Sanchez, ma questa sarebbe un'operazione da ultimi giorni di mercato.