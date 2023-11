Cuadrado è tornato ed è pronto a giocare anche stasera, probabilmente a gara in corso. Ma la situazione del tendine continua a tenere in ansia l'Inter che monitora e si cautela: torna a galla il nome di Nandez, jolly uruguaiano del Cagliari e già molto vicino ai nerazzurri nell'estate 2021.

Nandez va in scadenza a giugno e non è da escludere un'operazione che preveda l'inserimento di Oristanio, attualmente in prestito ai sardi con diritto di riscatto e controriscatto a 4 milioni. "L’Inter vuole Nahitan, abbiamo una trattativa in corso con l’Inter…", ha ammesso ieri l'agente. Se Cuadrado non dovesse fornire le corrette garanzie, possibile il trasferimento del 27enne uruguaiano già a gennaio. Intanto Marotta e Ausilio si muovono anche su Djalò: secondo la Gazzetta dello Sport, accordo totale con il difensore che va in scadenza a giugno proprio come Nandez: la speranza è farlo firmare per la prossima stagione a inizio gennaio.