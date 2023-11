Della missione di Baccin in Sud America si è saputo e si è già scritto. Come conferma la Gazzetta dello Sport, durante la finale di Libertadores tra Boca e Fluminense, l'osservato speciale era stato Valentin Barco, mancino degli argentini già sul taccuino di mezza Europa. Ma non è stato l'unico profilo valutato.

Occhio ad Agustin Giay, laterale destro argentino del San Lorenzo. Dopo l'infortunio grave di inizio 2023, il 19enne è tornato a sgasare sulla fascia, mettendo in mostra doti invidiabili in una zona di campo in cui, senza Cuadrado e con Pavard ko, Inzaghi ha poca scelta. Costo? Sei milioni di euro. Scadenza di contratto nel 2025. "Hakimi e Cuadrado sono i miei modelli", ha detto lo stesso Giay. Premonizione?