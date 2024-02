Quando la partita tra Verona e Juve è finita in pari, ieri nella chat di squadra è arrivato immediatamente l’aggiornamento del vantaggio, “+9” come messaggio senza fronzoli, riferisce la Gazzetta dello Sport. L'Inter è sempre più unita, vede il traguardo molto concreto, ma ora la testa è alla Champions.

Da ieri Inzaghi ha rivolto il pensiero alla Champions ed è partita la preparazione della squadra che martedì affronterà l'Atletico Madrid. Va scansato il pericolo euforia: sotto con il lavoro con umiltà e concentrazione, sia in Italia che in Europa. La grande consapevolezza non deve sfociare in arroganza. Ma finora l'Inter si è dimostrata impermeabile a qualsiasi interferenza pericolosa dall'esterno.

Questo scudetto sarebbe diverso anche per identità. La squadra di Inzaghi è molto differente dalle altre Inter scudettate: ricerca il gioco, insegue la bellezza, non smette mai di costruire azioni. La conferma è tutta nei numeri: l’incredibile +47 di differenza reti (58 gol fatti) è la quinta prestazione in A di tutti i tempi, non c’è stato nessuno come Simone nelle ultime 66 stagioni.

